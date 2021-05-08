تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، في ملعب الكامب نو اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني للفريق المدريدي، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: يان أوبلاك.





خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، هرموسو.





خط الوسط: تريبيي، كوكي، جوندوجبيا، كاراسكو.





خط الهجوم: أنخيل كوريا، ليمار، لويس سواريز.



