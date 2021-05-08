الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الفطر



كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة، أسباب ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن النصف الثاني من الربيع يسجل درجات حرارة قياسية ومرتفعة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن النصف الثاني من الربيع يسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العام كله، حيث وصلت أعلى درجة العام الماضي إلى 43 درجة، ووصلت هذا العام إلى 42 درجة، معلقًا: "الموجة الحارة طولت المرادي".



وكشف عن انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الحرارة 5 درجات بداية من يوم الإثنين، وحتى نهاية الأسبوع وبداية أيام عيد الفطر.



وتابع: "رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن نسب الرطوبة ليست عالية"، معلقًا: "رغم الارتفاع والشعور بالحرارة بس مش بنعرق كتير زي فصل الصيف".



