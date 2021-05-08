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الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

السبت 08/مايو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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طالب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، منح الكونغولي والتر بواليا فرصة أخيرة للمشاركة فى المباريات.

فرصة أخيرة لـ والتر بواليا مع الأهلي
وأوضح مسؤولو لجنة التخطيط في طلبهم إلى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن بواليا يجب أن يشارك بعد مواجهة صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدف الحكم على مستواه.

ويهدف أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي للحكم على مستوى المهاجم الكونغولي والتر بواليا لحسم مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل بعد قرار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باستبعاده من المباريات الأخيرة.

ويأتي طلب مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لتسويق بواليا فى الموسم المقبل بدلاً من الاستغناء عنه بدون مقابل لاسيما أن صفقته كلفت النادى 2 مليون دولار مقابل ضمه من الجونة مطلع فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الجاري.

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