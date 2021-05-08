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شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الـ 25

السبت 08/مايو/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة  الخامسة والعشرين من مسلسل "موسي "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من " موسي "


موسى يأخذ حق لوزة

 ذهب موسى لعوكل ، ألقاه درس في الرجولة، بعدما قام بضرب لوزة بائعة الشاى.

تخطيط نوفل لقتل شهاب

راقب نوفل شهاب باشا حتى يقتله، حيث ذهب لوالدته لكى تذهب معه، لكنها رفضت وطلبت منه ان يتركها.

تحذير لشيخ البلد

 بعد علم عمدة القرية بحمل زوجة صالحين، قام بتحذير شيخ البلد شداد، من التعرض للشيخ صالحين وزوجته.

مساعدة ماركو لموسى

طلب موسى من الخواجة ماركو، التعرف على الكبار والبشوات، حتى يبيع لهم الراديو، فدله على الخواجة أنطونيو، أرسله للسفير الإنجليزى أيضا.

موسى يلتقي بالضابط الإنجليزي

ذهب موسى لحفل السفارة الذي دعاه إليه السفير الإنجليزى، بعدما قبل منه الراديو كهدية، وجد موسى الضابط الذي كان يطارده في الصعيد.



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