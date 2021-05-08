قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.





ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة.





وإليكم قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني:





قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.





قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.





قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.



