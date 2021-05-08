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موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

السبت 08/مايو/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استبعاد حسين الشحات عن مواجهات المارد الأحمر المقبلة في بطولة الدوري المصري.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، يدرس استبعاد حسين الشحات من المباريات المقبلة بعدما طلب الخروج من مواجهة الاتحاد السكندري لأسباب بدنية.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري بشأن حسين الشحات أن اللاعب طلب عدم استكمال المباراة لعدم قدرته بدنيًا.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

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