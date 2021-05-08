Advertisements

محاولة قتل روچينا داخل السجن.. أبرز أحداث الحلقة الـ 26 من "بنت السلطان"

السبت 08/مايو/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
فايقه محمد عادل
Advertisements
عُرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل 'بنت السلطان'، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.

وبدأت أحداث الحلقة بإتفاق روجينا 'روجينا'، مع الفتاة التي ادعت أنها قتلت شقيقها على الاعتراف بالحقيقة أمام النيابة، ومعرفة القاتل الحقيقي، وهذا مافعلته الفتاة، ولكن قد علمت ندى موسى 'غادة' بذلك، وأخبرت حسام بما بإعتراف الفتاة عليهم.

واستدعت الحكومة حسام لتأخذ أقواله ونفي عن معرفته بقاتل شقيق عزة، كما أخبرته عزة أنه أنها حامل منه، ولكنه طلب منها أن تتخلص منه بالإجهاض وهذا ما رفضته عزة، وقرر الانفصال عنها بعدما القبض عليها في قضية مخدرات.

وتوالت الأحداث وأرسلت غادة بإرسال طعام مسمم لعزة في السجن، ولكنها لم تتناوله وأعطته للمسجونات معها في السجن وهذا ما سبب لهم حالة من التسمم.

وقرر باسم سمرة 'حمو' بالهروب ويختفي في منزل آخر، بعد القبض على روجينا، واعترافها بأنه ساعدها في عمليات غير قانونية، وأرسل صبيه ميدو لشراء موبايل ليطمئن على زوجته ويعرف ما يحدث في الخارج ولكن ميدو ذهب ولم يعود.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

أخبار تهمك

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي