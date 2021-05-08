محاولة قتل روچينا داخل السجن.. أبرز أحداث الحلقة الـ 26 من "بنت السلطان"

عُرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل 'بنت السلطان'، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.



وبدأت أحداث الحلقة بإتفاق روجينا 'روجينا'، مع الفتاة التي ادعت أنها قتلت شقيقها على الاعتراف بالحقيقة أمام النيابة، ومعرفة القاتل الحقيقي، وهذا مافعلته الفتاة، ولكن قد علمت ندى موسى 'غادة' بذلك، وأخبرت حسام بما بإعتراف الفتاة عليهم.



واستدعت الحكومة حسام لتأخذ أقواله ونفي عن معرفته بقاتل شقيق عزة، كما أخبرته عزة أنه أنها حامل منه، ولكنه طلب منها أن تتخلص منه بالإجهاض وهذا ما رفضته عزة، وقرر الانفصال عنها بعدما القبض عليها في قضية مخدرات.



وتوالت الأحداث وأرسلت غادة بإرسال طعام مسمم لعزة في السجن، ولكنها لم تتناوله وأعطته للمسجونات معها في السجن وهذا ما سبب لهم حالة من التسمم.



وقرر باسم سمرة 'حمو' بالهروب ويختفي في منزل آخر، بعد القبض على روجينا، واعترافها بأنه ساعدها في عمليات غير قانونية، وأرسل صبيه ميدو لشراء موبايل ليطمئن على زوجته ويعرف ما يحدث في الخارج ولكن ميدو ذهب ولم يعود.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.