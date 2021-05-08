قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره تشيلسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي، على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتيزن.





ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.





وإليكم قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي:





قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.





قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.





قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.



