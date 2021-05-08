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استجابة للفجر.. فريق ترميم لجامع ابن طولون بعد حريق محدود أصابه أمس

السبت 08/مايو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتوجه فريق من مرممي الإدارة المركزية للترميم إلى جامع أحمد بن طولون صباح السبت 8 مايو لإزالة آثار السناج الموجودة على جدران الجامع.

وأشار طلعت إلى أن السناج نتيجة حريق محدود نشب أمس الجمعة ببعض المخلفات بأرض فضاء موجودة خلف مسجد أحمد ابن طولون بحي السيدة زينب.

وأكد طلعت أن جميع جدران المسجد في حالة جيدة من الحفظ ما عدا تلك المواجهة للأرض الفضاء و التي طالها قليل من السناج نتيجة تأثرها بدخان نيران الحريق.

وكانت الفجر قد نشرت تفاصيل الحريق المحدود الذي أصاب خلفية الجامع بعد اشتعال النيران ببعض أكوام القمامة، والذي تم السيطرة عليه في سرعة من قبل رجال الحماية المدنية، لمطالعة تفاصيل الخبر اضغط هنا

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مصر حريق ابن طولون جامع طولون جامع احمد بن طولون الاثار

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