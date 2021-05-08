تعرف على أحداث الحلقة الـ25 من " ضد الكسر"





عرضت منذ ساعات الحلقة 25 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم، وذلك على قناة cbc.وشهدت بداية الحلقة بتعرض نجل الفنان بيومى فؤاد والذي يعمل طبيب نفسي للقتل بعد تم إطلاق نيران عليه من قبل أحد مرضاه.ورفضت نيللي كريم 'سلمى' أن تعود لطليقها محمد فراج 'كريم' بعد خيانته لها، وذلك بعد محاولات كثيرة منه في أن يعود لها، كما تحاول سلمى التقرب من بيومي فؤاد خاصة بعد معرفتها حادث وفاة نجله.وانتهت أحداث الحلقة بقيام كريم بالذهاب لحمزة العيلي 'مصطفى' زوج شقيقة طليقته سلمى، ليطلب منه أن يعود لزوجته بسبب حبها له وأن يتنازل عن قضية النسب التي رفعها عليه، كما تلقت سلمى وشقيقتها ليلي فيديو من إياد والذي يقوم بدوره لؤي عمران، ويتضح أنه يهددهما من خلال هذا الفيديو، وستشهد الحلقات القادمة الكثير من الأحداث المشوقة.مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.