مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك.





وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك، عبر قناة On Time Sport HD على الهواء مباشرة.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني.





خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: محمد شريف.





في حين، من المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.





خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام.





خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - شيكابالا.





خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



