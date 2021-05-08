الزميل عامرعفيفي ينعى المنتج الكبير محروس عبد المسيح

ينعى الزميل عامر عفيفي وأسرة تحرير "الفجر" ببالغ الحزن والأسى وفاة المنتج الكبير محروس عبد المسيح - رحمه الله، صاحب البصمات الإنسانية.





وبرسل عفيفي، تعازيه الحارة للمنتج نصر محروس ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس ومهندس الصوت أمير محروس والأستاذة أميرة محروس والأستاذة نادية محروس والأستاذة نرمين محروس الكرام بالمصاب الجلل، رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى من الجنه.



