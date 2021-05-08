Advertisements

تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)

السبت 08/مايو/2021 - 07:04 ص
شارع المعز
شارع المعز
حسام زيدان
Advertisements
التزمت المحال التجارية والبازارات بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية الساعة التاسعة مساءً إعمالًا للإجراءات الوقائية ضد فيرس كورونا.

والتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عددًا من الصور للشارع الذي سجل إظلامًا تامًا حيث اطفأت إدارته الأأنوار تفعيلًا لقرار الغلق.

ويُعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أكثر المناطق الأثرية ازدحامًا، حيث يفضل العديد من السائحين، والمصريين قضاء ليلتهم فيه، بين جدرانه العتيقة.

والشارع يمتد من باب الفتوح شمالًا، إلى باب زويلة جنوبًا، ومن أبرز آثاره، باب الفتوح، ومقام سيدي الزوق، وجامع الحاكم، ومجموعة سليمان أغا السلحدار، والجامع الأقمر، وسبيل عبد الرحمن كتخدا، وقصر بشتاك، وحمام إينال، وسبيل محمد علي، ومدرسة وخانقاة برقوق، ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون، والمارستان القلاووني، وبقايا مدرسة الظاهر بيبرس، وقبة الصالح، وسبيل خسرو باشا، وجامع علي المطهر، ومدرسة وسبيل برسباي، ومجموعة الغوري، وسبيل العقادين، وجامع الفكهاني، وجامع المؤيد شيخ، وحمام السكرية، وسبيل وكالة نفيسة البيضا، وبيت القاياتي، وجامع المؤيد شيخ، وباب زويلة.
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات رئيس الوزراء شارع المعز بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس قسم الآثار الإسلامية بمتحف اللوفر تزور شارع المعز ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة (صور)

السفير السعودي في جولة بشارع المعز: مصر أمان (صور)

أبو اليزيد: "النسيج خير من يتحدث عن الحضارة المصرية لهذه الأسباب"

رئيس الوزراء يأمر بتطويره.. 7 معلومات عن شارع "المعز"

"جريًا على الأقدام"... رياضي عالمي يقدم عرض مبهر بين آثار القاهرة (فيديو)

شاهد.. أطفال المدارس يتعرفون على تاريخ القاهرة بين معالم شارع المعز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي