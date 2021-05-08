تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)

التزمت المحال التجارية والبازارات بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية الساعة التاسعة مساءً إعمالًا للإجراءات الوقائية ضد فيرس كورونا.





والتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عددًا من الصور للشارع الذي سجل إظلامًا تامًا حيث اطفأت إدارته الأأنوار تفعيلًا لقرار الغلق.





ويُعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أكثر المناطق الأثرية ازدحامًا، حيث يفضل العديد من السائحين، والمصريين قضاء ليلتهم فيه، بين جدرانه العتيقة.



