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تطبيقا للقرارات الجديدة.. إظلام تام في شارع المعز (صور)
السبت 08/مايو/2021 - 07:04 ص
حسام زيدان
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التزمت المحال التجارية والبازارات بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية الساعة التاسعة مساءً إعمالًا للإجراءات الوقائية ضد فيرس كورونا.
والتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عددًا من الصور للشارع الذي سجل إظلامًا تامًا حيث اطفأت إدارته الأأنوار تفعيلًا لقرار الغلق.
ويُعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أكثر المناطق الأثرية ازدحامًا، حيث يفضل العديد من السائحين، والمصريين قضاء ليلتهم فيه، بين جدرانه العتيقة.
والشارع يمتد من باب الفتوح شمالًا، إلى باب زويلة جنوبًا، ومن أبرز آثاره، باب الفتوح، ومقام سيدي الزوق، وجامع الحاكم، ومجموعة سليمان أغا السلحدار، والجامع الأقمر، وسبيل عبد الرحمن كتخدا، وقصر بشتاك، وحمام إينال، وسبيل محمد علي، ومدرسة وخانقاة برقوق، ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون، والمارستان القلاووني، وبقايا مدرسة الظاهر بيبرس، وقبة الصالح، وسبيل خسرو باشا، وجامع علي المطهر، ومدرسة وسبيل برسباي، ومجموعة الغوري، وسبيل العقادين، وجامع الفكهاني، وجامع المؤيد شيخ، وحمام السكرية، وسبيل وكالة نفيسة البيضا، وبيت القاياتي، وجامع المؤيد شيخ، وباب زويلة.
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