بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 شخصا في "بيارة صرف صحي" بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا حادث بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا إلى 5 أشخاص متأثرين باختناق بعد سقوطهم في غرفة طرد صرف صحي بالقرية.





وانتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية مما تسبب في مصرع 5 أشخاص هم: "محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، عرفة عبدالرسول، بشير أحمد عبدالنبي، حامد محمد أحمد"، متأثرين باختناق، بينما أصيب 7 آخرين وهم: "أحمد رفاعي أحمد عزام، 21 سنة، وحمادة أحمد عبدالنبي، 41 سنة، وأحمد محمود زكي، 23 سنة، وأحمد رفاعي حسن، 23 سنة، ومحمد محمود عبدالموجود، 23 سنة، ومحمد رمضان على، 17 سنة، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي، 19 سنة"، مقيمون جميعا بقرية صفانية.





وتجمع أهالي قرية صفانية حول مكان الواقعة لمتابعة أحداث انتشال ضحايا الواقعة، وتستمر قوات الحماية المدنية في البحث حول إذ كان يوجد ضحايا أخرى من عدمه.





أصيب 5 أشخاص

وفي سياق منفصل، أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعى "القاهرة _ أسوان" المار على مركز ملوى بالقرب من قرية المحرص، جنوب المحافظة.





أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.





وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





إصابة 3 أشخاص في حادث مروري

وجدير بالذكر، أنه أصيب 3 أشخاص في حادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان المار في محيط محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.





وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق المحبط الكائن بقرية بهدال، إثر اختلال عجلة قيادة الدراجة البخارية بيد قائدها.



