محافظ المنيا يصل موقع حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى موقع حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.





وتبيّن من الفحص الأولي أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى اإثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13 آخرين.





ودفعت مديرية الصحة بـ10 سيارات إسعاف، كما انتقل فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى مغاغه المركزي، حيث خرج 12 مصابا بعد تحسن حالتهم وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، بينما يوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالتها الصحية مستقرة.

