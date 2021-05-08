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موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 08/مايو/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يستقبل ملعب الاتحاد معقل السيتيزين، قمة نارية تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي، اليوم السبت، من منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل المباراة طابعا ثأريا بالنسبة لمانشستر يونايتد، والذي تلقى هزيمة قبل أيام قليلة على يد تشيلسي، بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما ضربا مانشستر سيتي وتشيلسي، موعدا في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري.

وكان مانشستر سيتي، قد تأهل لنهائي البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على باريس سان جيرمان، بأربعة أهداف مقابل هدف، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

فيما تأهل تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، من مجموع المباراتين.

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