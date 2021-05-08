موسيماني يحسم موقفه من عودة عمرو جمال

رفض المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر والمعار إلي فريق طلائع الجيش.





وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان لجنة التخطيط أخبرت عمرو جمال ان موسيماني، رفض عودته مرة أخرى إلي الأهلي بعد إنتهاء إعارته في نهاية الموسم الحالي.





وأشار المصدر: ان إدارة النادي قررت بيع عمرو في الموسم المقبل، مع منح اللاعب حرية الإختيار سواء بالاستمرار فى طلائع الجيش أو الانتقال الى أي نادي آخر.





ويقدم الغزال مستوي جيد مع الفريق العسكري، حيث سجل 7 أهداف في الدوري المصري الممتاز، وهدف في كأس مصر.



