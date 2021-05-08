ارتفاع عدد ضحايا ومصابي حادث بيارة الصرف بالمنيا لـ19 شخصا

ارتفع عدد ضحايا غرفة الصرف الصحي بقرية صفانية التابعة لمركز مغاغة بالمنيا إلى 6 أشخاص، و13 مصابًا، بعد محاولة الأهالي إنقاذ العامل الذي سقط في البيارة.

وانتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى موقع حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.





وتبيّن من الفحص الأولي أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه.



