تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري

يستعد تشيلسي لخوض قمة نارية أمام مانشستر سيتي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنص ف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات، والرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.





ويحتل مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 80 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.





وفيما يلي تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي:-

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: كريستينسن، أزبليكويتا، روديجر، سيلفا

خط الوسط: تشيلويل، كانتي، جورجينيو

خط الهجوم: بوليسيتش، فيرنر، ماونت



