يوفنتوس يضع شرطا صعبا في عقد دي ليخت لمنع رحيله

تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس في الفترة المقبلة.





مستقبل دي ليخت مع يوفنتوس الإيطالي

وكان المدافع الدولي الهولندي دي ليخت إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس في صيف 2019، قادمًا من أياكس الهولندي، مقابل 75 مليون يورو.





من جانبه ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، وضع دي ليخت إلى جانب ديان كولوسيفسكي ضمن قائمة لاعبي السيدة العجوز غير القابلين للبيع.





وأوضح الموقع أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد دي ليخت مدافع الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي بقيمة 125 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله إلا في صيف 2022.





وأتم الموقع الإيطالي تقريره موضحا أن الشرط الجزائي في عقد المدافع الدولي الهولندي دي ليخت سيرتفع إلى 150 مليون يورو، إذا قرر اللاعب تمديد عقده مع يوفنتوس الإيطالي.



