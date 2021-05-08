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بيراميدز يحدد سعر بيع إيريك تراوري

السبت 08/مايو/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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حدد نادي بيراميدز قيمة بيع لاعبه المحترف إيريك تراوري نجم خط الوسط، إلي نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، ان النادي طلب الحصول على 2 مليون دولار، للتخلي عن خدمات إيريك تراوري للزمالك في الموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي الزمالك قامت بالتواصل مع اللاعب ووكيله في الأيام الماضية، من أجل جس نبضه لمعرفة رأيه حول انتقاله للفارس الأبيض.

يذكر ان عقد تراوري ينتهي في صيف عام 2022، ويريد بيراميدز الإستفادة منه وعرضه للبيع، وجلب لاعب أفريقي مميز في الموسم المقبل.

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