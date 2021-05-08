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وكيل جاريث بيل يحسم مستقبله

السبت 08/مايو/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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تحدث جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، بشأن فترته مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بأنها فترة صعبة.

وانتقل جاريث بيل صاحب الـ 31 عامًا لتوتنهام قادمًا من ريال مدريد الصيف الماضي على سبيل الإعارة، ولعب في ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

وعن إمكانية تمديد بقاء بيل مع توتنهام، قال بارنيت لـ"سكاي سبورتس": "لم يتم مناقشة الأمر بعد، لقد مر بفترة صعبة، وأعتقد بأنها لم يكن لها أي داعٍ".

وأضاف: "أتى (بيل) كواحد من أفضل اللاعبين، وبالطبع مر ببعض الإصابات ومشاكل تتعلق باللياقة البدنية، لكن عند انتهاء تلك الأمور، كل ما كان يحتاج إليه هو اللعب في المركز الصحيح وبصورة مستمرة ليجد إيقاعه مرة أخرى".

وقال بارنيت إن هناك من أشار إلى أن بيل لم يكن يلعب بانتظام في وقت سابق من هذا الموسم لأنه كان يقترب من نهاية مسيرته، لكن يبدو الآن أنه يشكك في طريقة تعامل مورينيو مع لاعبه الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وواصل: "بيل حصل على الفرصة وشاهد الجميع كيفية لعبه، أرى بأنه يحتاج للاستمتاع بحياته، وحينها سيبلي البلاء الحسن، وعندما يحصل على الفرصة ويلعب في المركز المناسب، تجد أنه دائمًا في أفضل مستوى له، ولكنه (في بداية الموسم) لم يحصل على الفرصة لإثبات أي شيء".

وحول مستقبل النجم الويليزي الذي سيقود منتخب بلاده في بطولة أوروبا هذا الصيف، أن الأمر متعلق بقدرة الأندية على الإيفاء بمتطلبات اللاعب، والنادي الذي يريد التعاقد معه يجب أن يكون لديه الكثير من المال، وفي الوقت ذاته يدركون قيمته كنجم كبير يحقق مصلحة اللعبة، وهذا الأمر يستبعد الكثير من الأندية في القدرة على التعاقد معه.

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