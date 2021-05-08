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الزمالك يستقر على رفع عقد عبدالله جمعة

السبت 08/مايو/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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استقر مسئولو نادي الزمالك، على رفع عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن عبدالله جمعة، يحصل على مبلغ 1.2 مليون جنيه في الموسم الواحد، وسيتم تعديل عقده في نهاية الموسم الجاري، حال وافق على التجديد.

وتعاني اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من أزمة بسبب الفارق الكبير بين عقود اللاعبين، لكن اللجنة اتفقت مع اللاعب على رفع عقده إلى الفئة الأولى خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك، يستعد لمواجهة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل الموافق العاشر من شهر مايو الجاري.

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