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بايرن ميونيخ يفكر في فينالدوم

السبت 08/مايو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات الباب مفتوحًا أمام بايرن ميونيخ الألماني، لضم جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الهولندي مع نادي ليفربول، في الـ30 من يونيو المقبل، ويستطيع فينالدوم الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ.

ويشترط فينالدوم لتجديد عقده مع ليفربول، توقيع عقدًا جديدًا يمتد إلى 4 سنوات مقبلة، ولكن إدارة الريدز ترفض، لذلك لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حول عقد جديد حتى الآن.

وأوضح همفري نيجمان، وكيل أعمال النجم الهولندي، في تصريحات لشبكة "SPORT1" الألمانية، أن فينالدوم سيكون حرًا في الصيف المقبل للانتقال إلى أي نادٍ.

وأشار نيجمان إلى أنه يرحب بالتفاوض مع مسئولي بايرن ميونيخ الألماني إذا كانوا مهتمين بضمه.

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