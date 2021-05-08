كارتيرون يريد التخلص من ثنائي الفريق

شدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادي الزمالك،على اللجنة الثلاثية ضرورة التخلص من الثنائى الهجومى سيف الدين الجزيرى المعار من المقاولون العرب، ومروان حمدى المنتقل من مصر للمقاصة.





قرار كارتيرون جاء بعد المستوى الغير مقنع الذي ظهر عليه ثنائى الفريق خلال المباريات السابقة، وعدم حاجته فنيًا للثنائى، مطالباً بالتعاقد مع مهاجم أفريقي بإمكانه حل أزمة مصطفى محمد المحترف حالياً ضمن صفوف جالاتا سراي التركي.





ومن المقرر عدم تجديد إعارة الجزيرى من المقاولون العرب وعدم تفعيل بند الشراء بناء على رغبة كارتيرون، بينما سيتم إعارة مروان لأحد أندية الدورى.



