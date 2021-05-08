Advertisements

هالاند يكشف عن طموحه في المستقبل

السبت 08/مايو/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
تناول النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، حديثاً هاما تطرق فيه للكشف عن طموحه في المواسم المقبلة.

وعبر تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: قال هالاند" أود أن أكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف:" أريد أن أحقق كل لقب ممكن وأن أقود جيلا ذهبياً في بلادي النرويج".

وبسؤاله عن كرة القدم عقب جائحة كورونا؟ أجاب هالاند:" اعتقد أنها فترة صعبه على الكثير من الناس، بالنسبة لنا كلاعبين نعلم أن أحد أهم الأمور في عملنا هو إدخال الفرحة وخلق المتعة للجماهير التي كانت دائما ما تساند النادي".

جدير بالذكر أن هالاند هو أحد أهم الصفقات التي يحلم بها كل من ريال مدريد وبرشلونة وقطبي مانشستر وتشيلسي.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي