هالاند يكشف عن طموحه في المستقبل

تناول النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، حديثاً هاما تطرق فيه للكشف عن طموحه في المواسم المقبلة.





وعبر تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: قال هالاند" أود أن أكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".





وأضاف:" أريد أن أحقق كل لقب ممكن وأن أقود جيلا ذهبياً في بلادي النرويج".





وبسؤاله عن كرة القدم عقب جائحة كورونا؟ أجاب هالاند:" اعتقد أنها فترة صعبه على الكثير من الناس، بالنسبة لنا كلاعبين نعلم أن أحد أهم الأمور في عملنا هو إدخال الفرحة وخلق المتعة للجماهير التي كانت دائما ما تساند النادي".





جدير بالذكر أن هالاند هو أحد أهم الصفقات التي يحلم بها كل من ريال مدريد وبرشلونة وقطبي مانشستر وتشيلسي.



