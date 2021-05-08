يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

اقتربت فترة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، من نهايتها سريعًا مع السيدة العجوز.





وتولى بيرلو تدريب يوفنتوس، في 8 أغسطس من عام 2020، ولكن فترته مع البيانكونيري لم تسير على ما يُرام.





وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه من الممكن أن تتم إقالة بيرلو بنهاية الموسم، بغض النظر عن المركز الذي سيُنهي به موسمه مع يوفنتوس.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس تُفاضل بين المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، والإيطالي جينارو جاتوزو مدرب نابولي.





وأشارت الصحيفة، أن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي كان يرغب في تعيين زيدان، ولكن الأمر لم ينجح بعد عودة زيدان لـ ريال مدريد في مارس 2019.





وأوضحت الصحيفة، أن هُناك عقبة قد تواجه يوفنتوس في تعيين زيدان مديرًا فنيًا ليوفنتوس، وهي الراتب السنوي الذي يحصل عليه زيزو، حيث يتقاضى 12 مليون يورو في الموسم الواحد.



