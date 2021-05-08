مفاجأة حول عودة محمد صلاح إلى تشيلسي

كشف الصحفي الألماني كريستيان فالك، رئيس تحرير صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة المصري محمد صلاح، جناح ليفربول إلى صفوف تشيلسي مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويتبقى لمحمد صلاح في عقده عامان مع ليفربول، وينتهي في 30 يونيو 2023، وأكد النجم المصري أن ناديه لم يتواصل معه أو مع موكله من أجل التجديد.





وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول قبل أربعة أعوام، في صيف عام 2017، قادمًا من اي سي روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وسبق له من قبل اللعب مع تشيلسي، في يناير 2014، قادمًا من بازل السويسري، مقابل 16 مليون يورو.





وأوضح فالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إلى جانب إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، ومُهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، ضمن قائمة الألماني توماس توخيل، لتعزيز هجوم البلوز في الموسم المُقبل.



