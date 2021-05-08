موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في مباراة القمة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الق طبين بعد غد الاثنين في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية في إطار منافسات بطولة الدوري العام.





وحقق الزمالك فوزا صعبا على فريق سموحة السكندري بهدفين لهدف اول امس الخميس، ويسعى الفريق الأبيض للفوز بمباراة القمة على الأهلي من أجل تعزيز مركزه في صدارة جدول الدوري.



