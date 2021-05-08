Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

السبت 08/مايو/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في مباراة القمة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين القطبين بعد غد الاثنين في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على فريق سموحة السكندري بهدفين لهدف اول امس الخميس، ويسعى الفريق الأبيض للفوز بمباراة القمة على الأهلي من أجل تعزيز مركزه في صدارة جدول الدوري.

أخبار تهمك

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 12 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعة و نصف

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي