عيد الفطر 2021.. طريقة عمل البسكويت بمقادير بسيطة

تحرص الأسر المصرية في هذه الأيام على تجهيز وإعداد بسكويت العيد؛ نظرا لأن عيد الفطر 2021، اقترب موعده ويبحثون عن طريقة بسيطة وسهلة لتحضير بسكويت العيد بكل سهولة لتناولها في ايام عيد الفطر 2021، وعن عجينة البسكويت وطريقة تجهيزه إليكم الخطوات بالتفصيل:





طريقة عمل بسكويت عيد الفطر 2021

احضري 2 بيضة و نصف كيلو من الزبدة و 15 من جرام نشادر و كيلو من الدقيق و ملعقة صغيرة من البيكنج باودر و كوب إلا ربع من سكر البودرة و ملعقة صغيرة من الفانيليا.





- وضع نصف كيلو من الزبدة والكوب إلا ربع من السكر في وعاء، ثم خفق المكونات جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يصبح العجين متجانس، ثم إضافة 2 بيضة، مع الاستمرار فى خفق المكونات.





- إضافة الفانيليا والنشادر على الخليط، مع التقليب جيدًا، سواء بالمضرب الكهربائى أو العجانة.





- إضافة البيكنج بودر والدقيق إلى الخليط وخفق المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائى أو العجانة وعندما يلين العجين، يجب تركه لمدة ربع ساعة.



