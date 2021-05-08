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عيد الفطر 2021.. طريقة تحضير البيتيفور في المنزل

السبت 08/مايو/2021 - 06:19 ص
بوابة الفجر
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تحرص الأسر المصرية في هذه الأيام على تجهيز وإعداد البيتيفور في العيد؛ نظرا لأن عيد الفطر 2021، اقترب موعده ويبحثون عن طريقة بسيطة وسهلة لتحضير بيتيفور العيد بكل سهولة لتناولها في أيام عيد الفطر 2021، وعن طريقة التحضير وطريقة تجهيزه إليكم الخطوات بالتفصيل:

طريقة عمل البيتيفور:
المقادير:
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال
نصف كوب من السكر البودرة
كوب من الزبدة
2 بيضة
طريقة التحضير:
نحضر وعاء ونضع به البيض والفانيليا وبشر قشر البرتقال ويتم خفقهم جيدا.
نضيف الزبدة ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كريمي القوام.
نضع السكر إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج جميع المكونات.
في وعاء آخر نضع الدقيق والبيكنج بودر، ويتم تقليبهم ويضاف إلى خليط البيض بالتدريج.
تغطى العجينة بالورق الألومنيوم وتترك لمدة نصف ساعة.
يتم تشكيل البيتي فور حسب الرغبة، ويرص في صينية مغطاة بورق الزبدة.
توضع الصينية بفرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونه ذهبيا.
يتم تزيينه بالفستق ويمكنك لصق كل وحدتين من البيتي فور بالمربى أو الشوكولاتة، وبالهناء والشفاء.

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