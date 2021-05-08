الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة على بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 7 مايو 2021، 25 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس حار على السواحل الشمالية.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية: