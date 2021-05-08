لليوم الثاني على التوالي.. الهند تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بكورونا

أفادت قناة العربية في خبر عادل، بوفاة أكثر من 4 آلاف شخص في الهند خلال آخر 24 ساعة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





هذا، وارتفعت الإصابات في الهند لتصل إلى 21.9 مليون حالة إصابة، وارتفعت الوفيات لتصل إلى 238.2 ألف حالة وفاة، وفقا لما أفاد به موقع وورلد ميتر، المهتم بتقصي إحصاءات فيروس كورونا حول العالم.





وسجلت السلطات الهندية، أمس، نحو 4 آلاف حالة وفاة خلال 24 ساعة.



