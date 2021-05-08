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تسجيل 78886 إصابة جديدة بكورونا و2165 وفاة في البرازيل

السبت 08/مايو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت  وزارة الصحة في البرازيل، 78886 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، و2165 وفاة.

 

وأعلنت الصحة البرازيلية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى حوالي 15.1 مليون، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 419 ألفا و114 حالة.

 

وتجاوزعدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل، عتبة الـ15 مليون حالة الخميس 6 مايو.

 

وتواجه البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في المؤشرين.

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