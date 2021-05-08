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وزيرة الصحة: فحص حمض نووي سريع لجميع الوافدين لمصر من هذه الدول

السبت 08/مايو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تطبيق إجراءات احترازية إضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد بعدد من دول العالم



وزيرة الصحة: فحص الحمض النووي السريع يتميز بالدقة وسرعة الكشف عن الإصابة بالفيروس خلال 15 دقيقة فقط


وزيرة الصحة: مناظرة 5.4 ملايين من الوافدين إلى مصر بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد منذ بداية الجائحة


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، وعدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحي والطب الوقائي، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.


وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.


‏وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.


وتابع أن الوزيرة أكدت أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي تحورات جديدة للفيروس.


وذكر أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.

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