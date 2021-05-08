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الهند تعلن عن وفاة أكثر من 4 آلاف شخص بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 08/مايو/2021 - 09:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، عن وفاة أكثر من 4 آلاف شخص جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وارتفعت الإصابات في الهند إلى 21.9 مليون حالة إصابة، كما ارتفعت الوفيات لتصل إلى 238.2 ألف حالة وفاة، وفقا لما أفاد به موقع وورلد ميتر، المهتم بتقصي إحصاءات فيروس كورونا حول العالم.

 

وسجلت السلطات الهندية، أمس، نحو 4 آلاف حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وكشفت السلطات أنها سجلت أكثر من 414.000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحوالي 3915 وفاة حصيلة كورونا خلال 24 ساعة.

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