سحب ركامية ممطرة ظهرا.. تعرف على طقس الإمارات اليوم

بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 8-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.





و اوضح المركز -في بيانه اليوم ي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.





ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:00 والمد الثاني عند الساعة 23:54 و الجزر الأول عند الساعة 17:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.



