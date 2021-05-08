Advertisements

سحب ركامية ممطرة ظهرا.. تعرف على طقس الإمارات اليوم

السبت 08/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements
بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 8-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

 
و اوضح المركز -في بيانه اليوم ي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:00 والمد الثاني عند الساعة 23:54 و الجزر الأول عند الساعة 17:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:05 والمد الثاني عند الساعة 19:56 و الجزر الأول عند الساعة 13:56 والجزر الثاني عند الساعة 02:37

أخبار تهمك

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ يوم

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي