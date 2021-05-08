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طقس اليوم السبت في الكويت حار.. والرياح شمالية غربية خفيفة

السبت 08/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
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بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 8-5-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:

يكون الطقس اليوم السبت حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

 

وفى المساء يكون الطقس دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

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