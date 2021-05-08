الأرصاد: طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 42

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن يشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد.