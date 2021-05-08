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الأرصاد: طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 42
السبت 08/مايو/2021 - 09:35 ص
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن يشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
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