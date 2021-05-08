هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد في العراق

انفجرت طائرة مسيرة داخل قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غربي العراق الليلة الماضية، وفقًا لتقارير إعلامية عراقية

وأعلنت السلطات إغلاق، قاعدة عين الأسد بالكامل، فيما شهد طيران مكثف لقوات التحالف الدولي ضمن مقتربات القاعدة.

وجاء الهجوم بعد ساعات على إعلان التحالف عن تسليمه القوات العراقية ذخيرة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار في قاعدة عين الأسد الجوية.

وتعرضت قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها قوات أمريكية وعراقية، في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخي دزن تسجيل خسائر.