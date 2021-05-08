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أزمة كبرى تواجه إنتر ميلان رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي

السبت 08/مايو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن الأزمة المالية الكبري الذي يعاني منها فريق إنتر ميلان والذي من المتوقع أن تؤثر على قائمة الفريق في الموسم الجديد، رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ورد بوقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ستيفن زهانج، رئيس الأنتر، اجتمع مع مديري النادي، مساء الخميس، لوضع الخطط المستقبلية للفريق".

وأوضح خلال الإجتماع أن ميزانية الفريق قد يصل بعا العجز إلى 200 مليون يورو، لذا يجب على النادي العمل بتقشف خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلى أن خطاب زهانج يلمح إلى وجود تضحيات حتمية في قائمة إنتر.

واختتمت الصحيفة موضحًا إلي أن إنتر قد يعرض روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي للبيع، من أجل حل الأزمة المالية للنادي.

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دوري الإيطالي الكالتشيو الإيطالي إنتر ميلان

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