تعرف على موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في ربع نهائي الأبطال

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع المارد الأحمر في مواجهة بطل جنوب إفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بستاد القاهرة الدولي ، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت الموافق 22 من الشهر نفسه ، بجنوب أفريقيا ، علي أرضية ملعب لوكاس موريبي ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.





وتذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا ومن المتوقع أن تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت 4.



