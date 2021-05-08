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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

السبت 08/مايو/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة،جمعهم خلال 20 لقاء ، بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة ،جمعهم خلال 18 لقاء.


ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة.


وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز :

1- الزمالك - 44 نقطة – خاض 20 لقاء
2- الأهلي - 40 نقطة – خاض 18 لقاء
3- بيراميدز - 34 نقطة – خاض 20 لقاء
4- المصري البورسعيدي - 32 نقطة – خاض 20 لقاء
5-الاتحاد السكندري - 29 نقطة – خاض 20 لقاء
6-سموحة - 28 نقطة – خاض 20 لقاء
7- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة – خاض 20 لقاء
8-إنبي - 27 نقطة – خاض 19 لقاء
9- غزل المحلة - 24 نقطة – خاض19 لقاء
10-مصر المقاصة - 26 نقطة – خاض 19 لقاء
11- الجونة - 25 نقطة – خاض 20 لقاء
12- طلائع الجيش - 32 نقطة – خاض 20 لقاء
13-الإسماعيلي - 20 نقطة – خاض 20 لقاء
14-المقاولون العرب - 20 نقطة – خاض 20 لقاء
15-أسوان - 20 نقطة – خاض 19 لقاء
16- البنك الأهلي - 18 نقطة – خاض 20 لقاء
17- وادي دجلة - 16 تقطة – خاض 20 لقاء
18-الإنتاج الحربي - 12 نقطة – خاض 20 لقاء

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