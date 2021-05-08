جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة،جمعهم خلال 20 لقاء ، بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة ،جمعهم خلال 18 لقاء.









ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة.









وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز :





1- الزمالك - 44 نقطة – خاض 20 لقاء

2- الأهلي - 40 نقطة – خاض 18 لقاء

3- بيراميدز - 34 نقطة – خاض 20 لقاء

4- المصري البورسعيدي - 32 نقطة – خاض 20 لقاء

5-الاتحاد السكندري - 29 نقطة – خاض 20 لقاء

6-سموحة - 28 نقطة – خاض 20 لقاء

7- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة – خاض 20 لقاء

8-إنبي - 27 نقطة – خاض 19 لقاء

9- غزل المحلة - 24 نقطة – خاض19 لقاء

10-مصر المقاصة - 26 نقطة – خاض 19 لقاء

11- الجونة - 25 نقطة – خاض 20 لقاء

12- طلائع الجيش - 32 نقطة – خاض 20 لقاء

13-الإسماعيلي - 20 نقطة – خاض 20 لقاء

14-المقاولون العرب - 20 نقطة – خاض 20 لقاء

15-أسوان - 20 نقطة – خاض 19 لقاء

16- البنك الأهلي - 18 نقطة – خاض 20 لقاء

17- وادي دجلة - 16 تقطة – خاض 20 لقاء

18-الإنتاج الحربي - 12 نقطة – خاض 20 لقاء