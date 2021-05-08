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تشكيل اتليتكو مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

السبت 08/مايو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: هيرموسو – خيمينيز – ستيفان سافيتش.
خط الوسط: تريبيير – كوكي – لورينتي – توماس ليمار.
خط الهجوم: كاراسكو – لويس سواريز – أنخيل كوريا.

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تشكيل اتليتكو مدريد المتوقع ضد برشلونة برشلونة الدورى الإسباني

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