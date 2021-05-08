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الليلة..عفاف شعيب ضيفة برنامج "شيخ الحارة والجرئية" مع إيناس الدغيدي

السبت 08/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي الليلة في برنامجها "شيخ الحارة والجرئية" الفنانة عفاف شعيب، ويعرض البرنامج على قناة القاهرة والناس.

وتعد المخرجة إيناس الدغيدي، واحدة من أبرز المخرجات على الساحة حيث قامت بإخراج 16 فيلما طويلا، وعملت كمنتجة لفترة، حيث أنتجت 7 أفلام منها استاكوزا و الوردة الحمراء.

ومن أهم أعمالها الناجحة التي حملت اسمها، امرأة واحدة لا تكفى، مذكرات مراهقة ، ما تيجى نرقص، لحم رخيص.

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