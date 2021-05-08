فورمولا وان.. هاميلتون يحقق أفضل زمن في التجربة الثانية

حقق سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون، أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى الإسباني المقرر بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.





وحقق هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، أفضل زمن للفة على مضمار كتالونيا البالغ طوله 4655 متراً، حيث سجل دقيقة واحدة و170ر18 ثانية، وتلاه زميله فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 139ر0 ثانية.





وحقق فريق فيراري أفضل نتائج له في التجارب هذا الموسم حتى الآن، حيث احتل سائقه تشارلز لوكلير المركز الثالث أمام استيبان أوكون وفيرناندو ألونسو سائقي ألباين.





وبعد ثلاثة سباقات من إجمالي 23 سباقاً في بطولة العالم، يحتل هاميلتون صدارة الترتيب العام بفارق ثماني نقاط أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بول.