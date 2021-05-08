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في روما.. موراي يتدرب مع ديوكوفيتش

السبت 08/مايو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
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سيتدرب البريطاني آندي موراي مع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش ومع الأرجنتيني دييغو شوارتزمان في العاصمة الإيطالية روما غداً الأحد، في إطار خطته الهادفة للعودة إلى ملاعب التنس بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويأمل موراي الفائز بثلاثة ألقاب كبرى في الحصول على بطاقة للاشتراك المباشر في بطولة في جنيف أو أخرى في ليون بداية من 17 مايو (أيار) الجاري.

وتراجع موراي إلى المركز 123 عالمياً بسبب غيابه الطويل عن البطولات بعد خضوعه لجراحة في الفخذ.

وآخر ظهور لموراي (33 عاماً) في بطولات المحترفين كان في روتردام الهولندية حيث خسر أمام الروسي أندريه روبليف في الثالث من مارس (آذار) الماضي، وانسحب من بطولة ميامي في نفس الشهر بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.

وقال موراي إن الفحوص أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة وبناء عليه فإنه سيسافر إلى روما اليوم السبت، للتدرب مع كبار اللاعبين المشاركين في بطولة إيطاليا المفتوحة.

وأضاف موراي: "في يوم الأحد، حجزت ملعباً للتدرب مع دييغو شوارتزمان ومع نوفاك بعد الظهر".

وأردف اللاعب الإسكتلندي قائلاً: "أود اللعب في مواجهة أفضل اللاعبين قدر المستطاع لأنني أعتقد أن هذا سيساعدني في تحسين مستوى أدائي سريعاً".

وأشار موراي الذي شارك في ثلاث بطولات فقط خلال العام الحالي إلى أنه لا يعرف إن كان سيحصل على بطاقة للاشتراك المباشر في بطولة فرنسا المفتوحة المقرر انطلاقها في ملاعب رولان غاروس الرملية الباريسية في 30 مايو (أيار) الجاري.

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