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صراع الصدارة.. الهلال يكتسح الشباب بخماسية في الدوري السعودي

السبت 08/مايو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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اكتسح الهلال مضيفه الشباب 5-1، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، ليفض الشراكة مع الشباب الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي أربع مباريات لكليهما على نهاية الموسم.

وتقدم الهلال في الدقيقة الثالثة عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز، قبل أن يتعادل الشباب عبر فابيو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 25 أضاف جوميز الهدف الثاني للهلال من ضربة جزاء، قبل أن يضيف لوسيانو فيتو الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول طرد الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة 66 أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال، قبل أن يكمل محمد كنو خماسية فريقه في الدقيقة 84.

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