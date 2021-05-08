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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت الكروي
السبت 08/مايو/2021 - 10:05 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 8 مايو.
ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- مانشستر سيتي 80 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3 – ليستر سيتي 63 نقطة
4- تشيلسي 61 نقطة
5 – وست هام 58 نقطة
6 – توتنهام 56 نقطة
7 – ليفربول 54 نقطة
8 – إيفرتون 52 نقطة
9 – أرسنال 49 نقطة
10 – أستون فيلا 48 نقطة
11 – ليدز يونايتد 47 نقطة
12- وولفرهامبتون 42 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14-برايتون أند هوف ألبيون 37 نقطة
15- ساوثهامبتون 37 نقطة
16 – بيرنلي 36 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 26 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
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