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رئيس قناة السويس يرد على أحد رجال الأعمال بسبب تعويضات "السفينة الجانحة" (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على انتقاد أحد رجال الأعمال لقيمة التعويضات التي طلبتها مصر من السفينة المالكة "إيفرجرين"، قائلا: "المفروض اللي يتكلم يكون متخصص".

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن المطالبات يكون لها حسابات معينة، منوها بأن مصر خفضت نحو الثلث من قيمة التعويض الذي طلبته وقدمت تسهيلات لهم في طريقة الدفع، ولكن ليس هناك تجاوب من الطرف الآخر.

وأضاف أن السفينة مازالت موجودة في البحيرات، حيث أنهم متحفظين عليها، لافتا إلى مالك السفينة أرسل التماس إلى المحكمة للإفراج عن المركب والسفينة، وتم رفض الالتماس، موضحا أن مصر لديها طلبات ولم تنفذ، وأول جلسة يوم 22 مايو المقبل.

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